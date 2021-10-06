كشفت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، عن عقد جولة جديدة من المفاوضات حول صفقة الأسرى بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر للقناة، إن إسرائيل ترفض فكرة الإفراج عن ألف أسير، كما اعترضت على الإفراج عن أسماء طالبت حماس بإطلاق سراحهم.

في الوقت نفسه، أوضحت المصادر أنّ صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس كانت قد تعطلت بسبب مواقف الجانبين.

وكانت مصادر في حركة حماس، قد أفادت هذا الأسبوع، بحدوث تقدم كبير في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل في غزة، وقالت إنّ قادة الحركة توصلوا في القاهرة إلى اتفاق لإتمام صفقة التبادل مع إسرائيل.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في غزة.

في اليساق، أوضح حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، في وقت سابق، أن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية توجه إلى مصر لإجراء مباحثات تتركز حول العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح الفلسطينيين.

وأوضح أنّ المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار، مؤكدا أهمية الدور المصري في خطوات تخفيف الحصار.