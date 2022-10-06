أرامكو السعودية تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي لشهر نوفمبر المقبل

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أعلنت شركة "أرامكو السعودية" سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية، حيث حددت سعر الخام العربي الخفيف لأمريكا الشمالية لشهر نوفمبر المقبل عند 35ر6 دولار للبرميل فوق سعر أرجوس.

وحددت الشركة، في بيان نشره موقع "أرقام" السعودي اليوم الخميس ، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لغرب أوروبا للشهر المقبل عند 90ر0 دولار للبرميل فوق سعر برنت.

وذكرت الشركة أنها حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لمنطقة أوروبا - البحر المتوسط للشهر المقبل عند 90ر0 دولار فوق سعر برنت، فيما حددت السعر لمنطقة شرق آسيا لنفس الشهر عند 85ر5 دولار فوق متوسط سعر (عمان ودبي).

ولدى"أرامكو" خمسة أنواع رئيسية من الخام وهي "العربي الخفيف - سوبر" و"العربي الخفيف - إكسترا" و"العربي الخفيف" و"العربي المتوسط" و"العربي الثقيل".