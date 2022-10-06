ذكر رئيس مجلس النواب الروماني، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم مارسيل تشيولاكو، أن النمو الاقتصادي في البلاد من المتوقع أن يتباطأ العام المقبل ليصل إلى 7ر3 % حيث أن الغموض الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة سوف يؤثران على الشركات والاستهلاك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المرجح أن تواصل البلاد الاستفادة من أعتمادات الاتحاد الأوروبي كما أن الائتلاف الحاكم عاقد العزم على تعزيز الاستثمارات الحكومية، ولكن سيولاكو يقول إن الإدارة تفتقر حاليا إلى القدرة على الاستيعاب الكامل لأموال التكتل الأوروبي.

وقال سيولاكو خلال مؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في بوخارست، "يجب أن نحصل على نحو مليار يورو في الشهر، ولكننا يجب أن نكون واقعيين أن هذا ليس ممكنا".