زيلينسكي: روسيا الدولة الأكثر معاداة لأوروبا في العالم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الدول في الاجتماع الأول لـ"الجماعة السياسية الأوروبية" في براغ إن روسيا هي "الدولة الأكثر معاداة لأوروبا في العالم".



وقال زيلينسكي إن روسيا لديها الآن سياسة واحدة فقط هي "الحرب ضد أوكرانيا وأوروبا والعالم" وحث القادة المجتمعين على بذل كل جهد ممكن لإنهاء الحرب في بلاده.



ودعا زيلينسكي إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا وضمانات أمنية حتى تنضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال زيلينسكي "سيأتي اليوم الذي سيخسر فيه الشر الروسي".



وكان الزعيم الأوكراني يتحدث إلى نظرائه في براغ عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



يشار إلى أن هذه الجماعة السياسية الأوروبية، هي من بنات أفكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يهدف إلى تسهيل تبادل أوثق للأفكار بين دول الاتحاد الأوروبي والدول التي ما زالت خارجه، سواء باختيارها أو لعدم وفائها بالمعايير المطلوبة للعضوية.