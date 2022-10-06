وصول قوات ألمانية إلى ليتوانيا لأداء أول تدريب للواء الناتو الألماني

وصل جنود من الجيش الألماني إلى ليتوانيا للقيام بأول تدريب للواء الألماني التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك، على تعزيز حماية الدولة الشريكة في الحلف العسكري.

ونقلت سفينة أفراد القوة الألمانية ومركبات عسكرية تابعة لكتيبة مشاة 413 تورجيلوف في مدينة كولونيا الألمانية عبر بحر البلطيق إلى ليتوانيا التي تجمع بين عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي.

وصرح متحدث باسم الجيش الألماني، اليوم الخميس، بأن سفينة وحدة القوات الألمانية رست مساء أمس الأربعاء في ميناء كلايبيدا ثم توجهت الوحدة بعد ذلك في قافلة إلى قاعدة روكلا العسكرية الليتوانية.

وكان فريق مختص بالإعداد للمناورة وصل إلى ليتوانيا على متن طائرة في وقت سابق.

وبحسب بيانات الجيش الليتواني، سيشارك 250 جنديا من اللواء الألماني بتجهيزاتهم في التدريب العسكري: "فاست جريفين" مع القوات الليتوانية. وقال الجيش الليتواني إنه أول تدريب مشترك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في حزيران/يونيو الماضي بشأن إرسال لواء ألماني إلى ليتوانيا.

ومن المنتظر أن تبدأ المناورة غدا الجمعة.

كان حلف الناتو قرر تعزيز حماية الجناح الشرقي له بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومن المنتظر أن تقود ألمانيا لواء قوات قتالية يضم ما يتراوح بين 3000 و5000 جندي لتعزيز حماية ليتوانيا.

وينص التصور الألماني في هذا الشأن على نشر أسلحة وذخيرة وطاقم قيادة ميدانيا، وقد وصل الطاقم إلى روكلا في أوائل الشهر الماضي. وقد تم تجهيز الجزء الأكبر من هذا اللواء في ألمانيا.

يذكر أن ليتوانيا لها حدود مع جيب كاليننجراد الروسي كما أن لها حدودا مع بيلاروس حليف روسيا. وكان الناتو أرسل كتيبة تقودها ألمانيا إلى ليتوانيا في عام 2017، وتضم هذه الكتيبة حاليا نحو 1600 جندي أكثر من نصفهم من جنود الجيش الألماني.