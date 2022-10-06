رئيس سريلانكا: بدأنا محادثات مع الصين لإعادة هيكلة الديون

قال رئيس سريلانكا رانيل ويكريمسينجه أمام البرلمان، إن بلاده ستجري المزيد من المحادثات مع الصين لإعادة هيكلة الديون بعد مؤتمر الحزب الشيوعي.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، قال الرئيس إن سريلانكا تجري محادثات أيضا مع الهند بشأن تخفيف ديونها. وأشارت إلى أنها تريد تسريع المحادثات مع الصين واليابان والهند.

ووافقت اليابان على المشاركة في قمة الدول الدائنة لسريلانكا. وستجري سريلانكا محادثات مع حاملي السندات بعد المحادثات الرسمية مع الدائنين.

وتأمل سريلانكا في الحصول على قرابة ملياري دولار من التمويل المرحلي، من البنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي، بمجرد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.

وطلبت سريلانكا قروضا من المؤسسة الدولية للتنمية لأنها لا تستطيع الحصول على ائتمان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقال ويكريمسينجه، دون الخوف في تفاصيل، إن تخفيف الأعباء عن الشركات المملوكة للدولة سيساعد أيضا في تعزيز الاحتياطيات بمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

ويتعين على سريلانكا تعزيز الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب. وربما تخفف إلى حد ما قوانين صرف العملة لتعزيز تدفق الأموال. كما تسعى البلاد إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على الودائع.