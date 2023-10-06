رئيسة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي ضعيف لكن لا يزال ينمو

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إنها لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل ضعيف.

وشددت جورجيفا خلال كلمة ألقتها في مدينة أبيدجان الإيفوارية يوم الخميس على أن "الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة".

ولكن على الرغم من الطلب القوي على الخدمات والتقدم المحرز في مكافحة ارتفاع أسعار المستهلك، إلا أن معدل النمو العالمي ظل ضعيفا. وكان أقل بكثير من 8ر3%– المتوسط السنوي منذ عام 2000 وحتى ما قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر في يوليو الماضي توقعات نمو بنسبة 3% لكل من عامي 2023 و2024. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 5ر3%.

وقالت جورجيفا إن العالم خسر نحو7ر3 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي منذ عام 2020 بسبب "الصدمات المتتالية"، في إشارة إلى الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الخسائر موزعة بشكل غير متساو إلى حد كبير، وكانت الدول الأكثر فقرا هي الأكثر تضررا.

وسيقدم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل خلال اجتماعه السنوي في مراكش بالمغرب. وقالت جورجيفا إن مكافحة التضخم المرتفع لا تزال تمثل أولوية.