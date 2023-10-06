الإفراج عن 3328 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد

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وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الإفراج عن 3328 من المحكوم عليهم؛ تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023.

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.