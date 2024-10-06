قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مهمة كتيبته في حرب أكتوبر كانت إعاقة التدخلات الإسرائيلية المعادية لحظة العبور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ جهاز الاستطلاع عمل منذ حرب 1967 حتى حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن عناصر الاستطلاع كانت أول من أدار العمليات وكشف تحركات العدو أمام القوات المصرية.

وتابع: «لم نكن على علم بموعد حرب أكتوبر إلا بعد الضربة الجوية الأولى»، مشددا على أن القوات الجوية أول من علم بقرار الحرب.

وأفاد سالم بأنه في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 6 أكتوبر بدأ مهمته في العمل بعمق سيناء بعد نجاح القوات في العبور.

واستطرد: «يوم 14 أكتوبر بكيت بشدة وبدأت أشعر بخوف بعد عودة طائرات العدو مرة أخرى وبداية تغيير الموقف».

واستكمل: «الإسرائيليون لديهم قدرة على إنشاء الموانع والأسلاك الشائكة.. وأنا مشيت مع جنودي 50 كيلو وأنا شايل 40 كيلو حمولة على ظهري، ونجحنا في عمل مجهود كبير في توفير المعلومات لقواتنا يوم 7 أكتوبر».