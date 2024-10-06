 مصرع مسن صدمه قطار خلال محاولة عبوره السكة الحديد بالعياط - بوابة الشروق
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مصرع مسن صدمه قطار خلال محاولة عبوره السكة الحديد بالعياط

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 8:38 م

لقي مسن مصرعه بعدما صدمه قطار، خلال محاولة عبور شريط السكة الحديد بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة مسن عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة، تفاجأ بقدوم القطار، والذي اصطدم بجسده، مما تسبب في مصرعه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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