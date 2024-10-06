جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 24 قرية جديدة جنوب لبنان

طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، سكان 24 قرية جديدة جنوب لبنان بإخلاء منازلهم.

وشملت القرى، كل من: حولا، وميس الجبل، وبليدا، ومحيبيب، وشقرا، وبرعيشت، ومجدل سلم، وقبريخا، وكونين، وبيت ياحون، وجميجمه، والطيري، وبني حيان، والتمريه، وتولين، ودير سريان، والقصير، وبفليا، وجبل العدس، وبياض، وصربين، وبرج رحال، وعين بعل، والرشيديه، وحنيه.

وزعم أن «أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده»، متوجهًا بالحديث إلى الأهالي: «من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً».

وأضاف: «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته إلى الخطر، عليكم إخلاء منازلكم والتحرك فوراً شمال نهر الأولي».

واختتم تدوينته، بالقول: «️انتبهوا - ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم إلى الخطر. سوف نخبركم عن الوقت المناسب والآمن للعودة إلى منازلكم».