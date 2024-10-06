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إندونيسيا تجلي 40 إندونيسيا من لبنان

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 10:00 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 10:00 م

أعلن مسئول بوزارة الخارجية الإندونيسية، أن 40 إندونيسيا ومواطنة أجنبية واحدة، زوجة مواطن إندونيسي، سيتم نقلهم جوا إلى إندونيسيا بعد إجلائهم من لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن مدير إدارة حماية المواطنين الإندونيسيين والكيانات القانونية بوزارة الخارجية، جودها نوجراها، قوله إنه تم إجلاء 40 إندونيسيا ومواطنة لبنانية عن طريق البر من بيروت، إلى عمان بالأردن.

وقال نوجراها، في بيان، اليوم الأحد "إنهم أمان في عمان"، ومن المقرر أن يتم إعادتهم إلى إندونيسيا على متن رحلتين تجاريتين تصلان إلى جاكرتا في غدا الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 65 مواطنا إندونيسيا من لبنان على دفعات على خلفية تدهور الوضع الأمني في البلاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح نوجراها إنه مازال هناك 116 إندونيسيا حاليا في لبنان، يوجد 83 منهم في بيروت.


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