استقالة سو جراي، أكبر مساعدي ستارمر في ضربة جديدة لرئيس الوزراء البريطاني

استقالت أكبر مستشاري كير ستارمر، بعد ثلاثة أشهر فقط من فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، ما يشكل ضربة كبيرة لرئيس الوزراء بعد أسابيع من الصراعات الداخلية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة لنهجه السياسي.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأحد، أن سو جراي ستترك منصبها كرئيسة لهيئة العاملين بمكتب رئيس الوزراء وتتولى دورا جديدا كموفدة له إلى الأمم والمناطق التابعة للمملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال ستارمر: "أود أن أشكر سو على كل الدعم الذي قدمته لي، سواء في المعارضة أو في الحكومة، وعلى عملها في إعدادنا للحكومة وبدء برنامجنا للتغيير".

وأفادت داونينج ستريت بأن مورجان ماكسويني، الذي كان مدير حملة حزب العمال سابقا، سيحل محل جراي كرئيس لهيئة العاملين بمكتب ستارمر . وكانت بلومبرج قد أفادت قبل أسبوعين بأن بعض كبار مساعدي حزب العمال يعتقدون أنها قد تترك وظيفتها قريبا.