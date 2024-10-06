قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد وأبلغه بأن فرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل سيخدم إيران والمتحالفين معها.

وأضاف المكتب في بيان: «أكد رئيس الوزراء أن تصرفات إسرائيل في مواجهة حزب الله تخلق فرصة لتغيير الواقع في لبنان وصولا إلى تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بأكملها».

وسبق أن ندد نتنياهو، بدعوة ماكرون إلى الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة والعدوان على لبنان.

وقال نتنياهو في بيان: «بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل، إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل. يجب أن يشعروا بالعار».

في حين أكد قصر الإليزيه، السبت، أن فرنسا صديقة لا تتزعزع لإسرائيل، بعد رد نتنياهو الغاضب على دعوة ماكرون الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

ووصف الإليزيه، تصريح نتنياهو هذا بأنه كلام مفرط ولا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل، وفق تعبيره.