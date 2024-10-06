تقام اليوم الأحد 6 أكتوبر العديد من المباريات في مسابقات مختلفة على مستوى كرة القدم الأوروبية.
وتستعرض بوابة الشروق مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي الممتاز:
4:00 مساءً - أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد - beIN Sports HD1
4:00 مساءً - تشيلسي أمام نوتنجهام فورست - beIN Sports HD2
6:30 مساءً - برايتون أمام توتنهام هوتسبير - beIN Sports HD1
الدوري الإسباني الممتاز:
3:00 مساءً - جيرونا أمام أثليتك بيلباو - beIN Sports HD Xtra1
5:15 مساءً - ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة - beIN Sports HD3
7:30 مساءً - إشبيلية أمام ريال بيتيس - beIN Sports HD3
10:00 مساءً - ريال سوسيداد أمام أتلتيكو مدريد - beIN Sports HD3
الدوري الألماني الممتاز:
4:30 مساءً - هايدنهايم أمام لايبزيج - beIN Sports HD5
6:30 مساءً - آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونيخ - beIN Sports HD4
8:30 مساءً - شتوتجارت أمام هوفنهايم - beIN Sports HD5
الدوري الفرنسي الممتاز:
4:00 عصرًا - ليون أمام نانت - beIN Sports HD4
6:00 مساءً - ستاد ريمس أمام مونبيليه - beIN Sports HD Xtra2
6:00 مساءً - ستاد بريست أمام لوهافر - beIN Sports HD Xtra3
6:00 مساءً - ستراسبورج أمام لانس - beIN Sports HD Xtra1
9:45 مساءً - نيس أمام باريس سان جيرمان - beIN Sports HD1
الدوري الإيطالي الممتاز:
1:30 ظهرًا - يوفنتوس أمام كالياري - AD Sports Premium1
4:00 عصرًا - بولونيا أمام بارما - AD Sports Premium2
4:00 عصرًا - لاتسيو أمام إمبولي - AD Sports Premium1
7:00 مساءً - مونزا أمام روما - AD Sports Premium1
9:45 مساءً - فيورنتينا أمام ميلان - AD Sports Premium1.