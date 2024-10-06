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تقام اليوم الأحد 6 أكتوبر العديد من المباريات في مسابقات مختلفة على مستوى كرة القدم الأوروبية.

وتستعرض بوابة الشروق مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

4:00 مساءً - أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد - beIN Sports HD1

4:00 مساءً - تشيلسي أمام نوتنجهام فورست - beIN Sports HD2

6:30 مساءً - برايتون أمام توتنهام هوتسبير - beIN Sports HD1

الدوري الإسباني الممتاز:

3:00 مساءً - جيرونا أمام أثليتك بيلباو - beIN Sports HD Xtra1

5:15 مساءً - ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة - beIN Sports HD3

7:30 مساءً - إشبيلية أمام ريال بيتيس - beIN Sports HD3

10:00 مساءً - ريال سوسيداد أمام أتلتيكو مدريد - beIN Sports HD3

الدوري الألماني الممتاز:

4:30 مساءً - هايدنهايم أمام لايبزيج - beIN Sports HD5

6:30 مساءً - آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونيخ - beIN Sports HD4

8:30 مساءً - شتوتجارت أمام هوفنهايم - beIN Sports HD5

الدوري الفرنسي الممتاز:

4:00 عصرًا - ليون أمام نانت - beIN Sports HD4

6:00 مساءً - ستاد ريمس أمام مونبيليه - beIN Sports HD Xtra2

6:00 مساءً - ستاد بريست أمام لوهافر - beIN Sports HD Xtra3

6:00 مساءً - ستراسبورج أمام لانس - beIN Sports HD Xtra1

9:45 مساءً - نيس أمام باريس سان جيرمان - beIN Sports HD1

الدوري الإيطالي الممتاز:

1:30 ظهرًا - يوفنتوس أمام كالياري - AD Sports Premium1

4:00 عصرًا - بولونيا أمام بارما - AD Sports Premium2

4:00 عصرًا - لاتسيو أمام إمبولي - AD Sports Premium1

7:00 مساءً - مونزا أمام روما - AD Sports Premium1

9:45 مساءً - فيورنتينا أمام ميلان - AD Sports Premium1.