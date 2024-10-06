 مرموش يسجل هدف التعادل لفرانكفورت في شباك بايرن ميونخ - بوابة الشروق
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مرموش يسجل هدف التعادل لفرانكفورت في شباك بايرن ميونخ

محمد عاطف
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 7:00 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 7:01 م

سجل عمر مرموش هدف التعادل لفريقه آينتراخت فرانكفورت في شباك بايرن ميونخ، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأول، في الجولة السادسة من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وتشير نتيجة مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله بعد مرور 23 دقيقة، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني.

وأحرز مرموش هدف فريقه آينتراخت فرانكفورت في المباراة عند الدقيقة 22، بعد تمريرة مساعدة من زميله أنسجار كنوف.

وكان الفريق البافاري قد أحرز هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق المدافع الكوري كيم مين جاي.


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