ريال مدريد يهزم فياريال بثنائية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينا على نظيره فياريال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل الأوروجوياني فالفيردي هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر بنفس الرصيد.

فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني.