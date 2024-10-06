محافظ الفيوم يتابع جهود المديريات والقطاعات ضمن مبادرة بداية خلال الأسبوع الماضي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 3 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لكل الفئات العمرية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، دورات توعوية وبرامج تدريبية، حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغذية الصحية السليمة، والتغيرات المناخية، والتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بعدد من المدارس ومراكز التدريب.

كما واصلت مديرية التضامن الاجتماعي توزيع كروت الخدمات المتكاملة، وكروت تكافل وكرامة، بمختلف مراكز المحافظة، وتلقي شكاوى المواطنين، وكذا تنظيم زيارات منزلية للتوعية بخطورة الزواج المبكر، وأهمية التعليم.

كما نظمت المديرية ندوات حول "العنف ضد المرأة وأهمية تعليمها"، و"قانون الخدمة العامة والتعريف بالحقوق والواجبات لمكلفي الخدمة العامة"، و"دور الخدمة العامة" بالتعاون مع مديرية الزراعة، و"مشكلات تكافل وكرامة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ونظمت إدارة التمكين الاقتصادي ندوة لتنمية المهارات الأساسية للمرأة على إقامة المشروعات بجمعية موسى ميزار مركز يوسف الصديق، وتنظيم عدد من الأنشطة والمشروعات والندوات بجمعية تنمية المجتمع بقرية العزب مركز الفيوم، وتوعية السيدات بعدم إلقاء المخلفات في الترع، والتغذية السليمة لأطفال المدارس، وأهمية التطوع.

ووزعت جمعية تنمية المجتمع بالريان 100 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، كما وزعت جمعية حياة أفضل، شنط وأدوات مدرسية لـ100 تلميذ، كما تم بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل تنظيم ندوة توعوية عن أهمية التعليم، والحرف اليدوية، وسلمت إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن مبالغ مالية لاثنتين من المسنات ومشرفة لخدمة المسنين، تم اختيارهن بمعرفة الإدارة العامة للمسنين بالوزارة، لآداء فريضة العمرة بالمجان.

وفي إطار المبادرة، زارت مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة عائشة حسانين، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية، حيث تم توزيع عدد من الشنط والمستلزمات المدرسية، كما قدمت جمعية الهلال الأحمر دعما غذائيا لعدد من الأسر الفلسطينية بالمستشفى الجامعي بالفيوم.

ونظمت وحدة السكان التابعة لوزارة التنمية المحلية، ندوة توعوية ضمن مبادرة "تحدث معه" بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم، وندوة بمركز يوسف الصديق بحضور وفد الوحدة المركزية للسكان.

وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، قامت مديرية التربية والتعليم بتنظيم ورش عمل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ونشر ثقافة البحث العلمي، وبرامج تدريبية حول ريادة الأعمال، ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي بمختلف الإدارات التعليمية، وتفعيل حصص المشاهدة لصفوف المرحلة الابتدائية، وتنظيم ندوات حول مهارات الصناعة وريادة الأعمال، والقيم والأخلاق الحميدة، والنظافة الشخصية ونظافة البيئة، والمشكلة السكانية وأثرها على المجتمع، ومخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات، ومحاضرات حول إعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن، والغذاء الصحي والحفاظ على لياقة الجسم، ومكافحة التدخين والإدمان، وترشيد استهلاك المياه ومظاهر الإسراف في استخدامه، كما تم تنظيم ورشة عمل بالخرز، وجلسات استرشادية حول الانتماء، وتعزيز الثقة بالنفس، ونظمت وحدة السكان ندوات توعوية بمقار الوحدات المحلية بيوسف الصديق، والشيخ فضل مركز الفيوم، وشكشوك مركز أبشواي.

وواصلت مديرية الشباب والرياضة تنفيذ الحملة القومية لنشر الوعي السياسي بنادي المحافظة، ونادي قارون، وتنظيم ندوات توعوية وإرشادية بمراكز شباب المحافظة، والشهيد عبدالله بالكعابي الجديدة، وشروق، والاستاد الرياضي.

كما واصلت مديرية الطب البيطري خدماتها، حيث تم تنظيم 4 قوافل بيطرية مجانية، وقامت إدارة الوقاية بتحصين 15 ألف حيوان من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وحصنت إدارة أمراض الدواجن، 30 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، كما نظمت إدارة الرعاية والعلاج 6 قوافل بيطرية، قدمت خدماتها من أعمال الرش، وكشف الباطنة والتناسلي، والسونار بالمجان.

وأجرت إدارة الأمراض المشتركة اختبارات البروسيلا والدرن والسل على ما يقرب من 800 حيوان، كما عقدت إدارة الإرشاد 20 ندوة إرشادية بمختلف مراكز المحافظة تناولت أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية.

كما نظم المجلس القومي للمرأة ندوات توعوية حول دور المجلس وخدماته، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بقرية بني صالح مركز الفيوم، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وكذا التوعية الاقتصادية بالمشروعات الصغيرة، بقرية منشاة سكران مركز الفيوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعريف بكارت الخدمات المتكاملة وإلحاق ذوي الإعاقة بسوق العمل، بقرية الناصرية مركز الفيوم، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقرية تطون مركز اطسا.

كما نظمت مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء، ندوات توعوية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية الصحة، بمقرات المبادرة في القرى الستة بكفر محفوظ مركز طامية، وشكشوك مركز أبشواي، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس، ومطول مركز اطسا، وقصر الجبالي مركز يوسف الصديق.

كما استمرت مديرية الصحة في تقديم خدمات مبادرات 100 مليون صحة طوال أيام الأسبوع، وتوقيع الكشف الطبي للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام، والسمعيات، وصحه الأم والجنين، وفحوص ما قبل الزواج، إضافة إلى الخدمات العلاجية بالمستشفيات، والخدمات الوقائية، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، بجميع الوحدات الصحية، وقام مسئولو التأمين الصحي بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة، بإجراء فحص الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ مدرسة أبجيج الابتدائية بإدارة شرق، وتلاميذ مدرسة العروبة بإدارة شرق التعليمية.

كما نظمت مديرية الأوقاف ندوات مجلس الإفتاء بمسجد الصعيدي الكبير مركز الفيوم، وجلسات الدوار بعدد من المساجد بمركزي الفيوم وطامية، وتنظيم ندوات توعوية بالمساجد الرئيسية بمدينة الفيوم والقرى التابعة لها، وعدد من الندوات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب، بالإضافة لعقد عدد من الندوات العلمية، والدروس المنهجية بسنورس ويوسف الصديق، ومدينة الفيوم، وعدد من القرى، كما قامت مديرية الأوقاف بتنظيم لقاءات دعوية بالمساجد الكبرى، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.

كما أطلقت قافلة دعوية إلى إدارة أوقاف فيديمين، في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير، وكانت خطبة الجمعة بعنوان "وما النصر إلا من عند الله.. نعمة النصر والاستفادة بدروسها في الثبات والوفاء وحب الوطن".

واستمراراً لأنشطتها، وزعت مديرية التموين، والتجارة الداخلية السلع الغذائية، والمدعمة، والخبز، وأسطوانات البوتاجاز، على الفئات المستهدفة والتي شملت السيدات والحوامل وكبار السن والطلاب، ونظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ندوة بمركز شباب المحافظة عن الرياضة في مصر القديمة، وندوة بمدرسة حمادة طنطاوي عن المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم، وندوة بمركز النيل للإعلام للتعريف بالمبادرات الرئاسية، ودعم التنمية البشرية وبناء الإنسا.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب محاضرة تنمية بشرية وإرشاد أسري وتعديل سلوك، ونظمت مكتبة مطرطارس الفرعية احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر تضمنت الاحتفالية مسابقة ثقافية، وورش رسم، وأنشطة فنية.

ونظمت هيئة تنشيط السياحة ندوتين بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومكتبة الفيوم العامة، حول مقومات الفيوم السياحية، بهدف غرس روح الهوية الوطنية والتعريف بأهمية السياحة، والسلوكيات الواجب اتباعها نحو السائحين، وكذا إلقاء الضوء على الحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها المحافظة.

ونظمت مديرية العمل ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بمشاركة عدد من المدارس ببندر الفيوم، ودارت الندوة حول مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وطرق تفعيل خطة الطوارئ بالمدرسة، كما نظمت المديرية دورة تدريبية مهنية "مهنتك مستقبلك" برنامج التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية قصر الجبالي، مركز يوسف الصديق.