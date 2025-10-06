 مستشار ألمانيا يدعم حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 7:54 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 7:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 7:42 ص

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأحد عن دعمه لحظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية.

وفي مقابلة مع إذاعة إيه أر دي العامة، قال ميرتس إنه يوافق على الفكرة عندما سئل عنها.

لكن المستشار أضاف أن تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن السادسة عشرة سيكون أصعب بكثير في التنفيذ. وقال إن لديه تعاطفا كبيرا مع الدول التي أدخلت مثل هذه القواعد بالفعل.

وقال ميرتس: "يحتاج الأطفال إلى تعلم القراءة والكتابة والرياضيات - وليس اللعب بهواتفهم المحمولة".

ووجد استطلاع حديث أجراه معهد إيفو الألماني أن 85% من البالغين الألمان يؤيدون تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن يبلغون 16 عاما أو أكبر.


