أعلن معهد بيستل الألماني أن غرب ألمانيا يعاني من نقص في المساكن يُقَدَّر بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.

وتشير الدراسة الجديدة التي أعدّها هذا المعهد البحثي والاستشاري الذي يقع مقرّه في مدينة هانوفر، إلى أن نقص المساكن أصبح يعيق التطور الاقتصادي في ألمانيا.

وبحسب الدراسة، تواجه الشركات صعوبة في العثور على عمال جدد، كما أن العمال يترددون في تغيير وظائفهم إذا كان ذلك يستلزم البحث عن سكن جديد. وتم إجراء هذه الدراسة بناء على تكليف من معرض ميونخ، حيث تُفتتح اليوم الاثنين في العاصمة البافارية فعاليات معرض العقارات الدولي "إكسبو ريال" والذي يستمر 3 أيام.

ويُعد رقم الـ 1.2 مليون للوحدات السكنية الناقصة في الولايات الغربية، أعلى بكثير من التقديرات السابقة، إذ استبعد خبراء الإسكان في المعهد من حساباتهم المساكن الشاغرة منذ فترة طويلة.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه بدون حدوث تغيير في سياسة الإسكان، فإنه لن يكون بالإمكان معالجة أزمة السكن. وقال ماتياس جونتر، كبير الاقتصاديين في معهد بيستل إن "الوضع آخذ في التفاقم".

ودعا المعهد إلى توفير دعم حكومي واسع النطاق لجميع قطاعات بناء المساكن، بما في ذلك المساكن الاجتماعية، والمساكن المؤجرة بتمويل حر، ومشروعات التملك العقاري. كما حثّ الخبراء الاقتصاديون على عدم ربط دعم بناء المساكن بمعايير متزايدة الصرامة.