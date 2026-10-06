تطلق مؤسسة طموح للتنمية الثقافية المستدامة، بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، برنامج «طموح سيناء»، ليكون بداية لبرنامج ثقافي وفني متكامل يستهدف أهالي محافظة شمال سيناء، في خطوة تسعى إلى وضع الثقافة والفنون في قلب مسار التنمية، وتوسيع نطاق وصول الأنشطة والخدمات الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع.

ويأتي إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي مصر الخير وطموح للتنمية الثقافية المستدامة، بشأن تصميم وتنفيذ ودعم مجموعة من البرامج والمشروعات الثقافية والفنية، بما يسهم في بناء نموذج تعاون يجمع بين الخبرات والإمكانات لتحقيق أثر ثقافي وتنموي مستدام.

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الاسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طموح للتنمية الثقافية المستدامة ، والدكتور الشريف منجود المدرس بالمعهد العالي للغات ولترجمة ، والمدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور حسين بكر أستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، عضو مجلس الأمناء.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أن البرنامج الثقافي المتكامل بمحافظة شمال سيناء يمثل باكورة أعمال مؤسسة طموح التنموية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، ويعكس توجه المؤسسة نحو توظيف الثقافة والفنون باعتبارهما من الأدوات الفاعلة في بناء الإنسان، واكتشاف ودعم المواهب، وتعزيز الهوية والانتماء، إلى جانب إتاحة فرص أوسع أمام المجتمعات المحلية للمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.

ويهدف برنامج «طموح سيناء» إلى تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية لأهالي شمال سيناء، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية وخلق مساحات جديدة للتعلم والإبداع والتعبير، مع الاهتمام بمختلف الفئات العمرية والمواهب المحلية.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من رؤية مشتركة تؤمن بأن الثقافة ليست مجرد نشاط ترفيهي، وإنما قوة فاعلة في صناعة التغيير، وبناء الإنسان، ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يفتح آفاقًا جديدة للعمل الثقافي والتنموي في شمال سيناء.