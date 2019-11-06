ظهر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عبر بث مباشر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للحديث حول كواليس الصلح بين تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال تركي الشيخ خلال اللقاء: "مفرحتش في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت غير في حاجة واحدة، وهي هدف عبدالله السعيد الأول مع بيراميدز في شباك الأهلي".
وأكمل: "لأنه ظلم، أمام عيني، اللي سمع غير اللي شاف".
وأضاف "آل الشيخ": "أتمنى من النادي الأهلي أن يقبل تحدي ألميريا، نفسي أشوف مباراة بين النادي الأهلي ونادي الميريا في ستاد القاهرة بحضور ٩٠ ألف متفرج".
وأكد آل الشيخ، أن دعمه للنادي الأهلي في يد الخطيب، موضحًا: "لا أود أن أعيد الخطأ مرتين، الأمر الآن في يد محمود الخطيب ومجلسه، واتفقت مع الخطيب أن يكون التواصل بعد ذلك بيننا مباشرة وألا يتدخل أحد في علاقتنا، حتى لا نسمح بإحداث الوقيعة بيننا مجددًا".
وعن دعمه لاستاد الأهلي، قال مازحًا: "سأقوم بطرح السؤال، المبالغ الطائلة التي صرفتها على بيراميدز، ألم يكن ستاد الأهلي هو الأولى بها"، مؤكدًا أن أمر أي دعم للأهلي في المستقبل سيكون بقرار مجلس الأهلي.
ورد "آل الشيخ"، على اعتباره "مكنة فلوس" كما أشاع عنه البعض خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على استنكاره مثل تلك الآلقاب مثل مكنة فلوس آو الشوال، قائلًا هناك الفرق بين تلك الألقاب وبين الشخص الكريم.
وأردف:" أشعر بالتذمر ويضيق صدري من مثل تلك الأفعال في الحقيقة، خاصة وان عالم كرة القدم يذوب فيه الجنسيات.
واختتم :"شاهدت بالأمس مقطع ضايقني، لأنه عنصري، عندما تحدث شخص: "لا تدفعوا الغريب للدخول بيننا"، قائلا: "كلنا ولاد تسعة".