وقال تركي الشيخ خلال اللقاء: "مفرحتش في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت غير في حاجة واحدة، وهي هدف عبدالله السعيد الأول مع بيراميدز في شباك الأهلي".

وقال تركي الشيخ خلال اللقاء: "مفرحتش في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت غير في حاجة واحدة، وهي هدف عبدالله السعيد الأول مع بيراميدز في شباك الأهلي".

وقال تركي الشيخ خلال اللقاء: "مفرحتش في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت غير في حاجة واحدة، وهي هدف عبدالله السعيد الأول مع بيراميدز في شباك الأهلي".

وأضاف "آل الشيخ": "أتمنى من النادي الأهلي أن يقبل تحدي ألميريا، نفسي أشوف مباراة بين النادي الأهلي ونادي الميريا في ستاد القاهرة بحضور ٩٠ ألف متفرج".

وأضاف "آل الشيخ": "أتمنى من النادي الأهلي أن يقبل تحدي ألميريا، نفسي أشوف مباراة بين النادي الأهلي ونادي الميريا في ستاد القاهرة بحضور ٩٠ ألف متفرج".

وأضاف "آل الشيخ": "أتمنى من النادي الأهلي أن يقبل تحدي ألميريا، نفسي أشوف مباراة بين النادي الأهلي ونادي الميريا في ستاد القاهرة بحضور ٩٠ ألف متفرج".