اتحاد السلة يعلق على «خناقة» لاعبي الأهلي والزمالك

علق محمد عبدالمطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، على اشتباك لاعبي الأهلي والزمالك، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر لكرة السلة، بعد قيام إيهاب أمين، لاعب الأهلي بمراوغة أحد لاعبي الزمالك عبر تمرير الكرة من بين قدميه.

وقال عبدالمطلب، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء: «عقدنا اجتماعًا تنسيقيًا أمس مع الناديين وتم الاتفاق على حضور 50 فردًا من الفريقين المباراة شاملين أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن 50 من قبل اتحاد السلة، والإعلاميين»،

مشيرًا إلى أن عدد جمهور الأهلي تزايد خلال المباراة، معلقًا «للأمانة معظمهم كانوا لاعبين بفرق الأهلي، وليسوا جمهورًا».

وأردف «خلال الفترة الثالثة الزمالك اعترض على زيادة جمهور الأهلي، والأخير امتثل، حيث انسحبت نسبة من الجمهور، واكتملت المباراة بشكل طبيعي حتى الثواني الثلاث الأخيرة».

وأوضح: «بعض لاعبو الزمالك شعروا أن تمريرة إيهاب أمين بها إهانة، مما أسفر عن اشتباكات وتجاوزات، وإلقاء كراسي وزجاجات مياه من قبل الطرفين، وبعد تدخل الأمن والعقلاء هدأت الأمور، إلا أن اندفع أحد لاعبي الأهلي تجاه لاعبي الزمالك وتجدد الاشتباك مرة أخرى، حتى تدخل أمن الأهلي وأقام حاجزا بين الفريقين»، معلقا «بعيدا عن الربح والخسارة، كنا حريصين على عدم إصابة أي شخص، والحمد لله مفيش حد حصله حاجة».

وأشار إلى أن تقرير مراقب المباراة سيعرض على اتحاد السلة غدا، وبناء عليه ستوقع عقوبات على المخطئ، لافتا إلى أن سيتم الاحتكام إلى كافة الفيديوهات معلقا «لن نهول من الأزمة ولن نقلل منها».