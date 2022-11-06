السفير الأوكراني في برلين يؤكد أهمية توجيه تحذيرات لبوتين من استخدام أسلحة نووية

أكد السفير الأوكراني الجديد في برلين، أوليكسي ميكيف، أهمية توجيه تحذيرات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة نووية.



وقال ميكيف لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "يجب مواصلة القول لبوتين إن استخدام أسلحة نووية ليس خيارا.. يمكن لرد العالم بأسره أن يكون واضحا للغاية- ويجبر بوتين على التراجع".



وأكد السفير الأوكراني، أنه على الرغم من إيماءات التهديد، فإنه يجب مواجهة روسيا "من موقف قوة.. وإلا ستذهب روسيا لأبعد من ذلك. بعد ضم شبه جزيرة القرم كانت ألمانيا خائفة أيضا من استفزاز روسيا، لقد تم ترك أوكرانيا بمفردها. ونرى نتيجة ذلك الآن".



كان المستشار الألماني أولاف شولتس حذر أول أمس الجمعة خلال زيارته لبكين ومعه الرئيس الصيني شي جين بينج من تصعيد نووي، ووصف شولتس التهديدات النووية الروسية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".



وقال الرئيس الصيني: "يجب رفض استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها".