 البر الرئيسي الصيني يسجل 526 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 526 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 8:49 ص | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 8:49 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 526 إصابة جديدة مؤكدة محلية ظهرت عليها أعراض مرض كوفيد-19.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 3894 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر إجمالي 267 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 252 ألفا و أربعة أشخاص.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس السبت، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.


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