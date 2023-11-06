وزيرة الخزانة الأمريكية تلتقي نظيرها الصيني هذا الأسبوع قبل لقاء بايدن وشي

تعقد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ونظيرها الصيني هي ليفينج محادثات على مدى يومين في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، وذلك في خطوة نحو علاقات طبيعية بشكل أكبر، قبل اجتماع مرتقب طال انتظاره بين زعيمي أكبر الاقتصادات العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها يوم الاثنين، إن يلين وليفينج الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الدولة وأكبر مسؤول اقتصادي في الصين – سيجتمعان يومي 9و10 نوفمبر الجاري.

ويأتي اجتماعهما هذا قبل استضافة الولايات المتحدة أسبوعا من الاجتماعات التي تشهدها مدينة كاليفورنيا لقادة ورؤساء وزراء نحو 21 دولة من اقتصادات منطقة المحيط الهادئ لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت محادثات يلين وهي في إطار سلسلة من الزيارات والإعلانات بين الجانبين من أجل إعادة إقامة علاقات دبلوماسية واستئناف الحوار حول الموضوعات الاقتصادية وسط توترات بشأن قضايا تتراوح بين ضوابط التصدير الأمريكية إلى الصين والانخراط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي.

وساعدت رحلات يلين ومسؤولين أمريكيين آخرين إلى الصين هذا العام، وزيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى واشنطن الشهر الماضي، في وضع الأساس للاجتماع المتوقع بين الرئيسين بايدن وشي في قمة المنتدى الاقتصادي المقبل – والذي يمثل أول مباحثات مباشرة بينهما منذ عام.