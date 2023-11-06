قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وريبرج، إن الولايات لا تملك قرار فرض وقف إطلاق النار على الحكومة الإسرائيلية، مضيفا: «إسرائيل دولة ذات سيادة ومن حقها الرد على الهجمات المستمرة من حماس» حسب قوله.

وزعم خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الإثنين، استخدام فصائل المقاومة المنشآت المدنية داخل قطاع غزة لتوجيه الصواريخ والضربات صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات الصهيونية، معقبا: «ليس للولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار».

وأضاف أن الولايات المتحدة تتفاوض مع سلطات الاحتلال، بشأن التوصل إلى عقد هدنة إنسانية مؤقتة؛ بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، لافتا إلى نجاح المفاوضات الأمريكية في وقت سابق؛ بزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى 50 شاحنة يوميا.

وذكر أن بلاده تسعى بالتواصل مع سلطات الاحتلال إلى زيادة عدد الشاحنات إلى 100 شاحنة يوميا؛ من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع، مضيفا في الوقت ذاته أن: «الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل أمام مسئولية لرد هذه الهجمات من المقاومة».