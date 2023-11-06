متحدث جيش الاحتلال يجيب على سؤال هل ستحارب إسرائيل حماس داخل مستشفى الشفاء؟

تلقى المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، سؤالا عما إذا كانت قواتهم (التي تنفذ العمليات البرية) موجودة بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وما إذا كانوا سيحاربون داخل المستشفى.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، ادعى المتحدث أنهم كشفوا ما يجري داخل مستشفى الشفاء، وزعم أنهم أطلعوا العالم على كيفية استخدام حركة حماس للمستشفى لإخفاء عناصرها (وهي المزاعم التي روجها الاحتلال ودحضتها المقاومة).

وواصل مزاعمه بأن حركة حماس تستخدم أقساما طبية في مستشفى الشفاء في إجراء الاتصالات، مُكررا إدعاءات بوجود بُنى لمراكز قيادة حماس تحت المستشفى.

وادعى أنّ هذا الأمر كُشف أيضا في المستشفى الإندونيسي، وأنهم سيواصلون الكشف عن ذلك لاحقا، ونوه بأن قواتهم ستطارد حركة حماس في كل مكان.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.