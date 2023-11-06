الجيش الأوكراني: مقتل 19 جنديا بعد هجوم روسي على مراسم احتفال عسكرية

بعد مرور أيام قليلة على ضربة صاروخية روسية على مراسم احتفال عسكرية على الجبهة الأوكرانية في إقليم زابوريجيا، قال الجيش الأوكراني إن الهجوم أسفر عن مقتل 19 جنديا وذكرت كتيبة المشاة الجبلية رقم128 على تطبيق تليجرام اليوم الإثنين، أنه يجري حاليا التحقيق في كل ظروف المأساة.

وبعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في بداية الأمر أن عدد القتلى يبلغ 20 جنديا. وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا استهدفت الجنود الأوكرانيين بصاروخ من طراز "إسكندر" أثناء مشاركتهم في مراسم احتفال بمناسبة يوم المدفعية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع رستم عميروف إجراء تحقيق. وكانت هناك انتقادات حادة للقيادة العسكرية على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب سماحها بتنظيم مراسم الاحتفال في منطقة الجبهة. وأعلنت السلطات في منطقة زاكارباتيا التي تعرف أيضا باسم ترانسكارباثيا، وهي موطن الجنود، الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الأحد.

وجاء الجدل بشأن وفيات الجنود في الوقت الذي قصف فيه الجيش الروسي منطقتي خيرسون وأوديسا بجنوب أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال الحاكم العسكري أوليه كيبر عبر تيليجرام، إن المهاجمين استهدفوا ميناء أوديسا بالبحر الأسود. وأضاف أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص أصيبوا في هجمات المسيرات على منشآت الميناء، كما تم إطلاق صاروخ على وسط المدينة.

وقد تضررت أبراج سكنية تتألف من 20 طابقا ومتحف الفنون الجميلة بوسط المدينة. ويعد المتحف جزءا من وسط المدينة التاريخي المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ويحتفل اليوم الاثنين بالذكرى السنوية الـ124 لتأسيسه.

ووفقا للجيش الأوكراني، يتردد أن موسكو أطلقت صواريخ كروز أونيكس واسكندر- ام ومسيرات من طراز كاميكازي إيرانية الصنع من شبه جزيرة القرم في البحر الاسود، التي قامت روسيا بضمها عام 2014.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتراض 15 من بين 22 طائرة مسيرة. كما وردت تقارير تفيد بوقوع هجمات روسية في منطقة خيرسون، على الرغم من أنه لم ترد أنباء حول وقوع إصابات.