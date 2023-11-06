وكالة وفا: غارات إسرائيلية على الشريط الشمالي والغربي لمدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة "وفا" الفلسطينية فجر الاثنين إن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

وأشارت أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح.

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة.

ولفتت الوزارة إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.