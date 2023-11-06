ضبط 200 قرص جبن رومي مجهولة المصدر في دمنهور

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية مركز دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 قرص جبن رومي مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها داخل أحد الثلاجات، وتم اتخاذ اللازم قانونا.

فيما تمكنت الحملة من ضبط 9 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

وكانت الحملة برئاسة سعيد المهندس وبرفقة إسلام زين الدين، ومصطفى عمار مفتشين الرقابة التموينية بالمديرية.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.