 فيديو.. غارات إسرائيلية وحشية على بُعد أمتار من كاميرا وائل الدحدوح - بوابة الشروق
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فيديو.. غارات إسرائيلية وحشية على بُعد أمتار من كاميرا وائل الدحدوح

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 7:11 م

بثت قناة الجزيرة، لقطات مصورة تُظهر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات وحشية وسط مدينة غزة، على بعد أمتار قليلة من مكتبها.

وكان مذيع القناة وائل الدحدوح ينقل تفاصيل الغارات الإسرائيلية قبل شن جيش الاحتلال غارتين عنيفتين على الأقل، فيما شوهدت آثار دمار كبير جراء القصف الإسرائيلي.
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والدحدوح كان قد فقد زوجته وابنه وطفلته وحفيدته، الذين ارتقوا شهداء في غارة إسرائيلية سابقة استهدفت منزلا نزحوا إليه.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

ولوحظ في الساعات الماضية، أن جيش الاحتلال يكثف من غاراته على المستشفيات سواء بشكل مباشر أو في محيطها، وذلك بعدما ساق إدعاءاتها بأن المقاومة الفلسطينية تستخدمها لأغراض عسكرية، وهو ما دحضته المقاومة.

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