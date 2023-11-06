المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم مساعدات أخرى لغزة بقيمة 25 مليون يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، أن بروكسل ستقدم مساعدات إنسانية أخرى لقطاع غزة بقيمة 25 مليون يورو (26.9 مليون دولار) .

وقالت إن هذه الزيادة ترفع حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمدنيين في غزة إلى 100 مليون يورو.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لتحسين دخول قافلات المساعدات الانسانية لغزة، وإقامة ممر بحري محتمل من قبرص إلى غزة.

وأكدت في مؤتمر لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سنستمر في العمل على وصول مساعداتنا للمدنيين المحتاجين".

وقالت: "هذا يمكن أن يحدث فرقا بين الحياة والموت بالنسبة لآلاف الفلسطينيين، وسنستمر في جهودنا للمساعدة في إجلاء المواطنين الأوروبيين والفلسطينيين المصابين".