المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قواعد أمريكية بالعراق وسوريا

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، مساء اليوم الأثنين، أنها قصفت 4 قواعد أمريكية بـ6 هجمات في العراق وسوريا.

وجاء في بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم الاثنين "قصف مجاهدو المقاومة 4 قواعد للاحتلال الأمريكي، بـ6 هجمات استهدفت 3 منها قاعدة /عين الأسد/ غربي العراق وقاعدة الاحتلال /حرير/ قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق، وقاعدتي /تل البيدر/ شمالي سوريا و/التنف/ جنوبي سوريا بضربة لكل واحدة".

وذكر البيان أن عملية القصف تمت "فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة وتم استعمال الأسلحة المناسبة التي أصابت أهدافها بشكل مباشر".

ولأول مرة تعلن المقاومة الإسلامية في العراق عن توجيه ضربات متعددة باتجاه القواعد الأمريكية خلال نفس اليوم، بعد أن كانت قد وجهت أكثر من 36 ضربة منفردة بطائرات مسيرة وصواريخ للقواعد الأمريكية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبل شهر.