هيئة المعابر في غزة: معبر رفح مفتوح لمن وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إن «معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر 2023».

وكتبت في منشور عير صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر 2023، وذلك بالتوجه إلى المعبر الآن فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد اسمه في الكشوفـ، حسب ما وردنا من الجانب المصري».

وكشف مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، لموقع «سكاي نيوز عربية» أن «سيارات إسعاف تحركت من المستشفى، ظهر الاثنين، صوب معبر رفح وتنقل جرحى ومرضى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية».

وأوضح أبو سلمية، أن «هذه الخطوة جاءت بعد التنسيق مع الصليب الأحمر، حيث أن سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى تتبع الصليب لمنع استهدافها من جانب إسرائيل كما حدث سابقا».

وذكر أن «القافلة تحمل 7 حالات، بينهم 5 جرحى، وطفلان مريضان أورام».

وكانت هيئة المعابر والحدود في غزة قررت السبت تعليق خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية، لحين تنسيق خروج الجرحى من شمال غزة للعلاج في مصر ووقف استهداف إسرائيل لقوافل نقل الجرحى.