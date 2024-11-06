إعصار رافائيل يمر عبر جزر كايمان وتوقعات بوصوله إلى غرب كوبا

مر إعصار رافائيل عبر جزر كايمان ومن المتوقع أن يشتد بسرعة، حتى يصل إلى اليابسة، اليوم الأربعاء، في غرب كوبا، حيث من المتوقع أن يتحول إلى إعصار من الفئة الثانية.

وكانت هذه أنباء سيئة أخرى لكوبا، التي تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي، فيما تتعافى من إعصار آخر، قبل أسبوعين، أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل في الجزء الشرقي من الجزيرة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن إعصار رافائيل من المتوقع أن يضرب كوبا اليوم الأربعاء، بعد أن تسبب في هطول أمطار في جامايكا وجزر كايمان أمس الثلاثاء.

وأغلق مسئولون في جزر كايمان المدارس والمكاتب الحكومية. وتردد أنه اصطفت طوابير طويلة أمام متاجر البقالة.