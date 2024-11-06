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لمح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال ترامب في تصريح فجر الأربعاء، إن هناك الكثير من الأحاديث عن تزوير واسع للانتخابات في فيلادلفيا.

وتساءل المرشح الجمهوري قائلا: «هل تهرع قوات حفظ القانون».

بدورها، ردت شرطة فيلادلفيا على حديث ترامب، وقالت الشرطة في الولاية إنها ليست على علم بما كان يشير إليه المرشح الجمهوري.

وأضافت أنه لا يوجد أي دليل على وجود مشاكل في التصويت تتطلب استجابة من جانب وكالات إنفاذ القانون.

كما وصف مفوض مدينة فيلادلفيا الجمهوري سيث بلوستاين، ادعاءات ترامب عن وجود تزوير في التصويت بأنها معلومات مضللة.

وأوضح أن عملية التصويت حتى الآن كانت آمنة ومضمونة.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الأمريكية، في سباق الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.