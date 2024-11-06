أول تعليق لإمام الأوقاف الشيخ شريف إبراهيم بعد واقعة تلقيه مبلغ ربع مليون جنيه بالخطأ على حسابه الشخصي

كشف الشيخ شريف إبراهيم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل موقفه عندما تلقى رسالة نصية على هاتفه يوم الأحد الماضي، تفيد بإضافة مبلغ 264,500 جنيه إلى حسابه الشخصي.

وأوضح الشيخ شريف أن هذا المبلغ ليس له، وأنه لا يمتلك سوى راتبه الشهري الذي يُحوّل على بطاقته الوظيفية، مما جعله يدرك فوراً أن المبلغ تم تحويله عن طريق الخطأ.

وفي حديثه لـ"الشروق"، أشار الشيخ شريف إلى أنه توجه صباح يوم الاثنين إلى البنك للاستفسار عن الأمر، وهناك تأكد من أن المبلغ تم تحويله بالخطأ من إحدى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن البنك قام فوراً بإعادة المبلغ إلى الشركة بعد التحقق من الخطأ.

وأعرب الشيخ شريف عن سعادته بتكريم وزير الأوقاف له ومنحه لقب "الإمام المثالي"، قائلاً: "لكل مجتهد نصيب". وأضاف أن ما قام به ليس معجزة، بل هو واجب يمليه عليه ضميره كإمام وخطيب يتوجب عليه أن يكون قدوة للناس، وأن يطبق ما يدعو إليه على المنابر عملياً.

كما دعا الشيخ شريف المسلمين إلى العيش حياة هادئة، تحكمها الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها، مستشهداً بالآية الكريمة: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، مؤكدًا أن الأمانة والعدل هما طريقا السكينة وستر الله.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد أشاد بتصرف الشيخ شريف، واصفًا إياه بأنه نموذج مشرف للإمام المثالي، الذي يجسد الأخلاق والقيم التي يدعو إليها. وأضاف الوزير أن موقف الشيخ شريف أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة، وأعلن أنه سيكرمه بمنحه درع وزارة الأوقاف وشهادة "الإمام المثالي" تقديراً لتصرفه النبيل وأخلاقه العالية.