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في الساعات الأولى من فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ تميل كفة أصوات المجمع الانتخابي نحو المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحقق ترامب فوزًا في ولاية أركنساس؛ صاحبة الـ6 أصوات في المجمع الانتخابي.

ومازلنا بعيدا عن الولايات السبع المتأرجحة؛ والتي غالبا ما تحسم السباق الرئاسي.

وفيما يلي النتائج حتى الآن

ونوافيكم حتى الآن بالنتائج غير النهائية.

أولًا.. دونالد ترامب 101 صوت

أوكلاهوما – 7 أصوات

مسيسيبي – 6 أصوات

تينيسي – 11 صوتًا

كنتاكي – 8 أصوات

إنديانا – 11 صوتًا

فلوريدا – 30 صوتًا

ألاباما – 9 أصوات

فيرجينيا الغربية – 4 أصوات

كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات



ثانيًا.. كامالا هاريس – 35 صوتًا

كونيكتيكت – 7 أصوات

ميريلاند – 10 أصوات

ماساتشوستس – 11 صوتًا

فيرمونت – 3 أصوات

رود أيلاند – 4 أصوات