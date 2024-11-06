يقدم الإعلامي عمرو الليثي البرنامج الجديد "سهرة خاصة"، عبر شاشة قناة الحياة، ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم الفن والطرب والدراما والسينما المصرية والعربية.

وستكون أولى حلقات برنامج "السهرة الخاصة" مع الفنان مصطفى قمر، وتذاع السهرة على مدار يومين غدا الخميس والجمعة، في سهرة غنائية خاصة وحلقة مليئة بالمفاجآت.

وسيقدم مصطفى قمر، خلال السهرة الخاصة بمجموعة من أجمل أغانيه عبر مشواره الفني الكبير منذ بدايته ومروراً بالعديد من المحطات الفنية الهامة في حياته، ومن هذه الأغنيات "السود عيونه، بسلم عليك، أغلى الحبايب"، كما يغني باللغة التركية، وأهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين.



كما يكشف الفنان مصطفى قمر أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة، وعشقه للعندليب عبدالحليم حافظ، وعلاقته بحميد الشاعري، وأبرز المطربين الذي قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه.

كما يتحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحلة ومدى تأثره بهم، مؤكدا أنه سعيد بتجاربه كممثل، وكيف تأثر بالبحر في الإسكندرية والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.

تذاع السهرة الفنية غدا الخميس والجمعة على شاشة الحياة.