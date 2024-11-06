أمين عام حزب الله: أمر واحد يوقف الحرب مع إسرائيل

قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن أمر واحد يوقف الحرب وهو الميدان، مؤكدا أن الحرب ليست قابلة لأن يربح فيها الجانب الإسرائيلي.

وشدد قاسم خلال كلمة متلفزة، على أن حزب الله لن يستجدي لوقف الحرب بل سيجعل إسرائيل هي من تسعى لذلك.

وأضاف قاسم إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشروع يتخطى غزة وفلسطين والشرق ولبنان ويمتد للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله

وتابع "نحن الآن في حالة دفاعية لمواجهة العدوان الإسرائيلي وأهدافه التوسعية".