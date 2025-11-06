العشماوي يكتشف نُسخًا مزوّرة من «السيمفونية الأخيرة» ويسخر: البائع عرفني وقال إنها هدية «والنبي قبل الهدية»

تتكرر ظاهرة تزوير الكتب في سوق النشر المصري، في مشهد يكشف حجم الانتهاك الذي تتعرض له حقوق الملكية الفكرية للكتّاب والناشرين، وهي ظاهرة تضرب صناعة النشر في جوهرها.

وفي أحدث الوقائع، كشف الكاتب والروائي المستشار أشرف العشماوي عن عثوره على نُسخٍ مزوّرة من روايته الأخيرة «السيمفونية الأخيرة» تُباع على إحدى فرشات الكتب في وسط البلد.

وكتب العشماوي عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» قائلًا: «النهارده، وبالصدفة، لقيت على فرشة في وسط البلد روايتي الأحدث السيمفونية الأخيرة بتتباع مزوّرة. سألت البائع عن السعر، لقيتها بنص التمن! قولت والله سعر كويس ومناسب لدخل المواطن القارئ في الظروف اللي إحنا فيها، فتوكلت على الله واشتريت نسخة».



وأضاف ساخرًا: «البائع وهو بيرجعلي الباقي بص في وشي وعرفني، فحلف ميت يمين إنها هدية. سألته بقلق ابن على أبوه: طيب مش خايف من مباحث المصنفات يا حاج؟ غمز لي بعينه الشمال ورفع حاجبه اليمين وهمس: عندي نسخة أصلية لزوم التفتيش».



وتابع: «بعدها لاحظت إن الغلاف اللي تعب فيه أحمد عاطف مجاهد بقى ضلمة، فقلت ملاحظتي الفنية للبائع علشان ياخدوا بالهم في الطبعة التانية وهم بيزوروا، لكنه ما اهتمش بكلامي».



وأردف: «قبل ما أمشي، الراجل قرر يجبر بخاطري وقال: سعادتك الأكثر مبيعًا والله يا أشرف باشا. ولما بصيت، لقيت عنده ركن كامل لرواياتي، ولا أجدع مكتبة! الحقيقة الدمعة فرت تاني من عيني، وشكرته بحرارة ومشيت وأنا بفكر في ديك تاني غير ديك النهار اللي اتزورت فيه روايتي».