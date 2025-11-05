انطلاق مؤتمر التكنولوجيا الحيوية لاستدامة الحياة في البيئات القاحلة بمكتبة الإسكندرية

-زايد: مكتبة الإسكندرية تدعم العلوم والبحث العلمي الخاصة بالاستدامة

افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية، الذي يُقام يومي 5 و6 نوفمبر 2025، بالشراكة مع الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي بالمركز القومي للبحوث، تحت شعار "التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة".

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وهشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومحمود صقر رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي، ونبيلة عبد المقصود سكرتير عام الجمعية، ورشا الطراونة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الأهلية بالأردن.

كما شارك في الجلسة حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وعبد الحكيم الواعر ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وسارة البطوطي عضو المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى رسالة مسجلة من بالو ريدانا رئيس اتحاد جمعيات التكنولوجيا الحيوية الآسيوية.

وأكد أحمد زايد، خلال الافتتاح أن مكتبة الإسكندرية تدعم العلوم والبحث العلمي، وتولي أهمية خاصة للقضايا المتعلقة بالاستدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس اهتمامًا متزايدًا بتسخير التكنولوجيا الحيوية لمواجهة تحديات المناطق القاحلة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغير المناخي.

ويبحث المؤتمر سبل تكييف واستدامة الحياة في البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية، ومناقشة الحلول المبتكرة التي تقدمها التكنولوجيا الحيوية لمجابهة التحديات البيئية والمناخية، وبخاصة في المنطقة العربية والآسيوية.

ويشارك في أعمال المؤتمر مؤسسات علمية وبحثية من عدة دول، من بينها جامعة بنها الأهلية، وجامعة عمان الأهلية بالأردن، واتحاد جمعيات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالهند، بالتعاون مع برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب، ومركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية.

كما يستضيف المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء من مصر والسودان والأردن وتونس وألمانيا والسويد والولايات المتحدة وماليزيا والهند والصين وبولندا وكندا وبلغاريا، بجانب ممثلين عن منظمات دولية منها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمجلس القومي للمرأة، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء.