عروض وورش وسينما ضمن برنامج حافل في ثاني أيام مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

تتواصل اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، في يومها الثاني، عبر برنامج متنوع يمتد إلى عدد من المواقع والقرى بمحافظة قنا، ويجمع بين العروض الفنية والفنون الشعبية والأنشطة التراثية والسينمائية.

ويتضمن البرنامج تنفيذ فعاليات "برنامج تنمية القرية" بمركز شباب جرجوس، وتشمل عروض الأراجوز والألعاب الشعبية، كما ينظَم "ملتقى فنون القول" بقاعة "أنا المصري" بنقابة التجاريين، بمشاركة عدد من الفنانين والمتخصصين والباحثين في الفنون القولية.

ويستضيف نادي المهندسين بقنا مجموعة من الفعاليات الفنية، تشمل معرضا للحرف التراثية، وحلقة التحطيب والمرماح، ومسابقة للألعاب الشعبية، إلى جانب عرض للحكي الفلسطيني.

كما يشهد النادي عرضا لفرقة قنا للإنشاد الديني، وآخر لكورال "أنا المصري"، فضلا عن عرض لفرقة "سنبلة" للفنون الشعبية السودانية.

ولأول مرة في صعيد مصر، يشهد قصر ثقافة قنا انطلاق برنامج "سينما التراث" ضمن فعاليات المهرجان، من خلال عرض فيلمي "نسل الفرسان" و"من إيد لإيد"، من إنتاج جمعية "أنا المصري" بقنا، برئاسة الدكتورة نجلاء باخوم، وذلك في إطار خطتها لدعم وتدريب شباب الصعيد على صناعة الأفلام.

وتُختتم فعاليات اليوم بعرض لفرقة قنا للموسيقى العربية، إلى جانب عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية بمدينة دريمز.

وينظم المهرجان مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وعدد من الشركاء، في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.

وحققت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان، حققت في دورته الأولى نجاحا كبيرا، والتي أُقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على التراث المصري، وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.