تيمو فرنر: رونالدو «الهداف» أعظم من ميسي

قال الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج السابق، إن كريستيانو رونالدو هو أعظم هداف في تاريخ كرة القدم، بينما يرى أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب عرفته اللعبة على الإطلاق، وذلك في تعليقه على المقارنة المستمرة بين النجمين.

وأوضح فيرنر: «رونالدو هو أعظم هداف في كل العصور، بينما ميسي هو أفضل لاعب مارس كرة القدم على الإطلاق».

وأضاف: «إذا كنت بحاجة إلى لاعب لتنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 90، فسأختار رونالدو، لكن إذا كنت تريد مشاهدة شيء استثنائي للغاية، فأنت تختار ميسي».

وتابع: «إذا كنت تريد رؤية لاعب يراوغ عشرة منافسين ثم يسدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى، فاختيارك سيكون ميسي، رغم أنني لا أنكر أن رونالدو يقدم هو الآخر لحظات استثنائية».

وتعكس تصريحات فيرنر وجهة نظر شائعة في المقارنة بين الأسطورتين، تقوم على التفوق التهديفي لرونالدو، مقابل المهارات الفردية والقدرات الفنية الاستثنائية التي يتمتع بها ميسي.