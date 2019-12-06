تشهد المجموعة الرابعة مواجهة عربية ساخنة بين الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، بينما يلتقي فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية مع ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بالمجموعة نفسها، في تمام السادسة مساءًا.

وكشر الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، مبكرا عن أنيابه، وبرهن عن سعيه للدفاع بقوة عن اللقب الذي أحرزه في النسختين الماضيتين، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه الرجاء في الجولة الأولى للمجموعة يوم السبت الماضي، ليثأر من خسارته 1 / 2 أمام الفريق المغربي ببطولة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس الماضي.

ويتصدر أبناء "باب سويقة" ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق هدف أمام شبيبة القبائل، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي حصل على دفعة كبيرة بعد فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه فيتا كلوب في الجولة الأولى يوم الجمعة الماضي.

ويرغب الترجي في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة من أجل الانفراد بالقمة، بينما يطمح شبيبة القبائل، المتوج باللقب عامي 1981 و1990، للخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراتيه المهمتين مع الرجاء البيضاوي في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة.

ويخوض الرجاء البيضاوي، الذي فاز بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999، مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه فيتا كلوب، الفائز بالبطولة عام 1973، في نفس المجموعة.

ويتطلع الفريق المغربي لاستعادة اتزانه سريعا بعد خسارته المباغتة أمام الترجي، والتي أفسدت احتفالاته بصعوده لدور الثمانية لبطولة الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس)، على حساب غريمه التقليدي الوداد البيضاوي.

وتضاعفت الصعوبات التي تواجه الرجاء قبل المباراة، في ظل افتقاده عددا من عناصره الأساسية في اللقاء، في مقدمتهم المهاجم الكونغولي بين مالانجو الذي تم استبعاده من قائمة الفريق المتجهة للكونغو الديمقراطية لتجاوز أي مشاكل قد يتعرض لها مع رئيس فريقه السابق مازيمبي، الذي تقدم بشكوى ضد اللاعب مؤخرا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).