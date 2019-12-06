نتائج لاعبي المنتخب المصري في اليوم الثاني لبطولة أمريكا للسباحة

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حقق لاعبو منتخب مصر للسباحة ، أرقاما جديدة في اليوم الثاني من بطولة أمريكا للسباحة 2019 المقامة فى الفترة 4 إلى 7 ديسمبر الجاري.

تأهل لاعب منتخب مصر مروان القماش إلى نهائى سباق 400 متر حرة بعد أن احتل المركز الثامن فى التصفيات بزمن 3:52.79 دقيقة، فيما أحتل محمد حجازى المركز ال 124 فى نفس السباق بزمن 4:09.26 دقيقة .

وفى منافسات 400 متر حرة سيدات أحتلت هانيا مورو المركز ال45 بزمن 4:20.54 دقيقة .

وقد تأهل محمد سامى إلى نهائى B لمنافسات سباق 200 متر متنوع بعد أن أحتل المركز العاشر بزمن 2:01.36 دقيقة .

وتأهلت البطلة فريدة عثمان الى نهائى B لمنافسات سباق 50 متر حرة بعد أن أحتلت المركز العاشر بزمن 25.40 ثانية .

وقد تأهل اللاعب الأوليمبى على خلف الله إلى نهائى C لمنافسات 50 متر حرة بزمن 22.83 ثانية بعد أن أحتل المركز ال21 فى التصفيات، وأحتل عبد الرحمن سامح المركز ال 24 لنفس السباق بزمن 22.92 ثانية.