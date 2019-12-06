 نتائج لاعبي المنتخب المصري في اليوم الثاني لبطولة أمريكا للسباحة - بوابة الشروق
الجمعة 6 ديسمبر 2019 6:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

نتائج لاعبي المنتخب المصري في اليوم الثاني لبطولة أمريكا للسباحة

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 5:41 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 5:41 ص

حقق لاعبو منتخب مصر للسباحة ، أرقاما جديدة في اليوم الثاني من بطولة أمريكا للسباحة 2019 المقامة فى الفترة 4 إلى 7 ديسمبر الجاري.

تأهل لاعب منتخب مصر مروان القماش إلى نهائى سباق 400 متر حرة بعد أن احتل المركز الثامن فى التصفيات بزمن 3:52.79 دقيقة، فيما أحتل محمد حجازى المركز ال 124 فى نفس السباق بزمن 4:09.26 دقيقة .

وفى منافسات 400 متر حرة سيدات أحتلت هانيا مورو المركز ال45 بزمن 4:20.54 دقيقة .

وقد تأهل محمد سامى إلى نهائى B  لمنافسات سباق 200 متر متنوع بعد أن أحتل المركز العاشر بزمن 2:01.36 دقيقة .

وتأهلت البطلة فريدة عثمان الى نهائى B لمنافسات سباق 50 متر حرة بعد أن أحتلت المركز العاشر بزمن 25.40 ثانية .

وقد تأهل اللاعب الأوليمبى على خلف الله إلى نهائى C لمنافسات 50 متر حرة بزمن 22.83 ثانية بعد أن أحتل المركز ال21 فى التصفيات، وأحتل عبد الرحمن سامح المركز ال 24 لنفس السباق بزمن 22.92 ثانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك