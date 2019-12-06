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علق دودو الجباس مهاجم فريق بيراميدز على فوز فريقه اليوم على حساب النجوم بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات كأس مصر.

وسجل دودو الجباس هدفين في فوز فريقه بسداسية باللقاء الذي كان ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة المحلية.

وقال الجباس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "مباريات كأس مصر ليست سهلة مهما كان المنافس، والنجوم كان متواجدا من قبل في الدوري".

وأضاف: "الفريق عائد من نيجريا والرحلة لم تكن سهلة، كان هناك إرهاق بعض الشىء".

وتابع: "كان مهما جدًا أن نتخطى مباراة الكأس لأننا مقبلين على مباراة يوم الأحد في الكونفدرالية".

وواصل: "ديسابر عمل تدوير بين لاعبي بيراميدز، فهي ميزة عندما يكون فريق كبير ولديه لاعبون كثيرون".

وأردف: "أحاول أن أجتهد في الملعب، لدينا أطراف هائلة ومميزة وتستطيع إرسال العرضيات وتوقعها".

واختتم: "والحمد لله وفقت في المباراة بفضل الله تعالى وتمكنت من تسجيل هدفين".