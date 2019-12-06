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نوفاك: روسيا وأوكرانيا تجريان في فيينا حاليا محادثات حول الغاز

فيينا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 6:25 م | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 6:25 م

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج اليوم الجمعة، إن وفدي روسيا وأوكرانيا يجريان في العاصمة النمساوية فيينا حاليا محادثات بشأن الغاز.

وتتفاوض موسكو وكييف في الوقت الراهن حول مرور المزيد من الغاز الروسي عبر الأنابيب الأوكرانية باتجاه غرب أوروبا، بالإضافة إلى توريد المزيد من الغاز إلى أوكرانيا نفسها.

وتنتهي العقود الحالية بين البلدين التي كانت موقعة في 2009 بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكانت المحادثات التي أجراها الجانبان بوساطة الاتحاد الاوروبي لم تفض إلى نتائج حتى الآن.

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