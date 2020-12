أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابة محاميه رودي جولياني، بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، معربًا عن أمنياته لمحاميه بالشفاء العاجل عن قريب.

وقال ترامب، خلال تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «رودي أعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والذي عمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، ثبتت إصابته بالفيروس الصيني».

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!